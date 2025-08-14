The Swiss voice in the world since 1935
Auto überschlägt sich in Arboldswil BL – Lenker war betrunken

Keystone-SDA

Ein Auto hat sich am Mittwoch in Arboldswil BL bei einem Selbstunfall überschlagen. Der betrunkene 22-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,7 Milligramm pro Liter (1,4 Promille), wie es heisst. Die Polizei habe dem Mann den Führerausweis vorläufig abgenommen und er werde bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.

Der Mann war auf der Bubendörferstrasse unterwegs, wie die Polizei weiter schrieb. Kurz vor 21.30 Uhr nach der Verzweigung Niederdörferstrasse sei er in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto fuhr die Grasböschung hinunter und überschlug sich, wie weiter aus der Mitteilung hervorgeht. Danach sei es auf dem Wiesland wieder auf den Rädern zum Stillstand gekommen.

