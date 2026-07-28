Auto stürzt in Eich LU fünf Meter über Böschung hinab

Keystone-SDA

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In Eich LU ist am Montag ein Auto rund fünf Meter eine Böschung hinuntergestürzt und auf dem Dach liegengeblieben. Die Autofahrerin und der Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, zwei Kinder im Auto blieben unverletzt.

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(Keystone-SDA) Der Unfall passierte laut Angaben der Luzerner Polizei am Montag kurz vor 18.00 Uhr, als die 66-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz abstellen wollte. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr das Auto weiter, durchbrach einen Zaun und stürzte über eine «mehrstufige» Böschung hinunter. Auf dem Dach liegend kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Die Autofahrerin und ihr 67-jähriger Beifahrer wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50’000 Franken, wie es weiter hiess.