The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Autofahrer überschlägt sich bei Kirchberg auf Autobahnauffahrt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagabend auf der Autobahn A1 bei Kirchberg bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Er überschlug sich mit seinem Auto auf der Autobahneinfahrt in Richtung Bern, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte der Mann mit einer Mauer auf der rechten Seite der Fahrbahn. Er kam mit seinem Auto unterhalb der Brücke auf der Seite liegend zum Stillstand, wie sie am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Die Einsatzkräfte leisteten dem Mann erste Hilfe. Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern befreite den Fahrer aus seinem Auto. Anschliessend brachte ihn ein Ambulanzteam in ein Spital. Die Polizei klärt die Unfallursache ab.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft