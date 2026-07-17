Autofahrer bei Frontalkollision in Tegerfelden AG verletzt

Keystone-SDA

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Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Tegerfelden AG frontal mit einem Lieferwagen kollidiert und dabei mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Zurzibergstrasse in Richtung Bad Zurzach unterwegs, wo er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei schreibt. Dort sei er frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen eines 54-jährigen Fahrers zusammengestossen. Dieser sei nicht verletzt worden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und dem 59-Jährigen wurde der Führerausweis entzogen, wie es heisst. Er gelte als mutmasslicher Unfallverursacher. Weshalb er auf die Gegenfahrbahn geriet, werde noch untersucht.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten habe die Zurzibergstrasse bis kurz vor 17 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden müssen, heisst es weiter. Die Feuerwehr habe in der Zeit eine entsprechende Umleitung eingerichtet.