Autofahrer bei Selbstunfall auf der A51 bei Bülach schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall auf der A51 bei Bülach ZH hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Auto überschlagen. Dabei wurde der Lenker schwer verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 30-jähriger Deutscher fuhr am frühen Sonntagmorgen auf der A51 in Richtung Flughafen. In einer Linkskurve prallte sein Auto aus noch ungeklärten Gründen gegen die Mittelleitplanke, schleuderte nach rechts auf den Grünstreifen, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Der Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie es weiter hiess. Am Fahrzeug sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Für die Unfallaufnahme musste die A51 laut der Behörde mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr habe eine Umleitung eingerichtet.

Die Kantonspolizei Zürich hat laut Communiqué in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.