Autofahrer kracht in Herisau nach Wespenstich in mehrere Fahrzeuge

Keystone-SDA

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Ein 60-jähriger Autofahrer hat am Freitagvormittag in Herisau AR nach einem Wespenstich einen Verkehrsunfall verursacht. Er fuhr zuerst gegen einen Verkehrsteiler und krachte danach in mehrere Fahrzeuge.

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(Keystone-SDA) Der Mann wollte aufgrund einer durch einen Wespenstich ausgelösten allergischen Reaktion mit seinem Auto einen Arzt aufsuchen, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung. Dabei geriet er auf eine Mittelinsel und prallte anschliessend ungebremst gegen das Heck eines anfahrenden Autos, das zuvor einer Person am Fussgängerstreifen den Vortritt gewährt hatte.

Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug des 60-Jährigen über den rechten Strassenrand hinaus und kollidierte mit einem parkierten Auto, das gegen ein weiteres abgestelltes Fahrzeug geschoben wurde. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt.

Der Rettungsdienst brachte den Fahrzeuglenker aufgrund der allergischen Reaktion ins Spital. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Strasseninfrastruktur wird auf mehrere tausend Franken geschätzt.