Autofahrer missachtet Rotlicht in Aarau und verursacht Kollision

Keystone-SDA

Ein 29-jähriger Automobilist hat am Mittwochmorgen auf der Tellistrasse in Aarau ein Rotlicht missachtet und ist seitlich mit einem vortrittsberechtigten Auto kollidiert. Er verletzte sich dabei.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall hat sich um 7 Uhr ereignet, als der Mann über die Suhrenbrücke Richtung Buchs fuhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Die 52-jährige Lenkerin des korrekt fahrenden Autos sei von der Ausfahrt von der Ausfahrt N1R in Richtung Rohr unterwegs gewesen.

Nach der Kollision sei das Auto des 29-Jährigen auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen, der Fahrer sei darin eingeklemmt gewesen. Die Feuerwehr Aarau habe ihn ihn aus dem Wagen geborgen.

Eine Ambulanz brachte beide Beteiligten laut Medienmitteilung zur Kontrolle ins Spital. Die 52-Jährige sei unverletzt geblieben. An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.