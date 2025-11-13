Autolenker kollidiert in Buttwil AG mit Motorradfahrer

Keystone-SDA

Ein 72-jähriger Autolenker ist am Donnerstagmittag in Buttwil AG mit einem Motorradfahrer kollidiert. Der 22-jährige Töfffahrer erlitt gemäss Polizeieingaben einen offenen Beinbruch und wurde ins Spital gebracht. Die beiden Fahrzeuge sind schrottreif.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr auf der Seetalstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Der Autolenker sei von Muri kommend bergwärts in Richtung Buttwil gefahren.

Er habe beim Dorfeingang nach links in die Dorfstrasse einbiegen wollen. Dort sei es zur heftigen seitlich-frontalen Kollision gekommen.

Der Autolenker blieb unverletzt. Die Kantonspolizei verzeigte den 72-Jährigen an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.