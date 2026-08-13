The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Badi in Uzwil SG schliesst aufgrund von Wassermangel

Keystone-SDA

Das Freibad in Uzwil SG schliesst am Sonntag früher als geplant. Damit reagiert die Gemeinde auf die anhaltende Trockenheit. Mit der Badischliessung sollen täglich bis zu 150'000 Liter Frischwasser eingespart werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Trink- und Löschwasserversorgung in Uzwil und in der Region sei am Anschlag, schrieb die Gemeinde in einer Mitteilung. In einzelnen Quartieren habe sich der Wasserverbrauch während der Hitzewelle vervierfacht.

Die eigene Wasserversorgung habe den Bedarf teilweise nicht mehr decken können, weshalb ein regionaler Verbund aushelfen musste. Bisherige Appelle an die Bevölkerung, Wasser zu sparen, hätten nicht die gewünschte Wirkung gezeigt.

Die vorgezogene Badi-Schliessung spart laut Gemeinde täglich 50 bis 150 Kubikmeter Wasser. Das entspreche dem Tagesbedarf von etwa 1000 Personen. Sollte sich die Lage nicht entspannen, drohten weitere Einschränkungen, teilte die Gemeinde mit. Letztlich könnten behördliche Nutzungsverbote erlassen werden. Rund zwei Drittel des Wasserverbrauchs entfallen in Uzwil auf private Haushalte.

Derzeit gelte weiterhin, auf das Waschen des Autos, das Nachfüllen von Pools und das Bewässern des Rasens zu verzichten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft