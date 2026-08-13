Badi in Uzwil SG schliesst aufgrund von Wassermangel

Keystone-SDA

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Das Freibad in Uzwil SG schliesst am Sonntag früher als geplant. Damit reagiert die Gemeinde auf die anhaltende Trockenheit. Mit der Badischliessung sollen täglich bis zu 150'000 Liter Frischwasser eingespart werden.

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(Keystone-SDA) Die Trink- und Löschwasserversorgung in Uzwil und in der Region sei am Anschlag, schrieb die Gemeinde in einer Mitteilung. In einzelnen Quartieren habe sich der Wasserverbrauch während der Hitzewelle vervierfacht.

Die eigene Wasserversorgung habe den Bedarf teilweise nicht mehr decken können, weshalb ein regionaler Verbund aushelfen musste. Bisherige Appelle an die Bevölkerung, Wasser zu sparen, hätten nicht die gewünschte Wirkung gezeigt.

Die vorgezogene Badi-Schliessung spart laut Gemeinde täglich 50 bis 150 Kubikmeter Wasser. Das entspreche dem Tagesbedarf von etwa 1000 Personen. Sollte sich die Lage nicht entspannen, drohten weitere Einschränkungen, teilte die Gemeinde mit. Letztlich könnten behördliche Nutzungsverbote erlassen werden. Rund zwei Drittel des Wasserverbrauchs entfallen in Uzwil auf private Haushalte.

Derzeit gelte weiterhin, auf das Waschen des Autos, das Nachfüllen von Pools und das Bewässern des Rasens zu verzichten.