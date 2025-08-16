Bankräuber flüchtet in Bürglen mit Beute
Ein vermummter Mann hat am Freitag in Bürglen TG eine Bank überfallen. Er bedrohte eine Angestellte verbal und forderte Bargeld. Anschliessend flüchtete der Räuber mit der Beute.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Der Täter war mit einem Schlauchschal vermummt und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Die Bankangestellte blieb unverletzt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Diese blieb aber ergebnislos.