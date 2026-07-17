Basel-Stadt erweitert Feuerverbot auf 200 Meter zum Waldrand

Keystone-SDA

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Der Kanton Basel-Stadt erweitert sein absolutes Feuerverbot von 50 auf 200 Meter zum Waldrand. Die Massnahme gilt ab Freitagmittag, wie das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gemäss Communiqué gilt das Verbot auch für eingerichtete Feuerstellen, Feuerschalen und eigene Grills. Über ein generelles Feuerwerksverbot im Siedlungsgebiet zur Bundesfeier (31. Juli/1. August) werde in der kommenden Woche entschieden.

Die Waldbrandgefahr ist aufgrund anhaltend hoher Temperaturen und ausbleibender Niederschläge weiterhin gross, wie das WSU schreibt. Die Böden seien stark ausgetrocknet und die Situation werde sich in den kommenden Tagen nicht entspannen. Vielerorts sei die Streuschicht sehr trocken und die Vegetation zeige deutliche Symptome von Trockenstress.

Brände könnten sich rasch ausbreiten

Das WSU befürchtet im Fall eines Brandausbruchs eine hohe Feuerintensität und eine hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit, wie es heisst. Es sei mit Kronenfeuern zu rechnen und ein Brand könne im Boden weiterschwelen und sich ausbreiten. Auch Windböen könnten eine rasche Ausbreitung begünstigen.

Weitere Verbote im Kanton Basel-Stadt umfassen das Wegwerfen brennender Zigaretten, anderer Rauchwaren oder Streichhölzer sowie das Steigenlassen von Himmelslaternen. Ebenfalls untersagt ist derzeit das Abbrennen jeglicher Feuerwerkskörper sowie das Abstellen von Motorfahrzeugen auf Feldern und Wiesen.

Weiterhin in Kraft ist auch das Bade-, Betretungs- und Fischereiverbot an der Wiese und am Unterlauf der Birs.