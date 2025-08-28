The Swiss voice in the world since 1935
Baselbieter Landrat stimmt Ausbau von Sek Muttenz einstimmig zu

Keystone-SDA

Die Gebäude der Sekundarschule in Muttenz BL werden durch einen Erweiterungsbau vereint. Der Baselbieter Landrat hat in seiner Sitzung vom Donnerstag Ausgaben von knapp 36 Millionen Franken für das Vorhaben bewilligt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zustimmung zur Vorlage erfolgte einstimmig. Auch gab es dazu keine Diskussionen im Parlament.

Im Rahmen des Projekts sollen die bisherigen Anlagen Hinterzweien und Gründen zusammengefügt werden. Der sie verbindende Erweiterungsbau soll aus zwei Trakten bestehen: einem vierstöckigen Gebäude mit Unterrichts- und Gemeinschaftsräumen und einer Doppelturnhalle.

In der Vorberatung durch die Bau- und Planungskommission gab es Fragen zum Lüftungs- und Kühlungskonzept, den Baumaterialien sowie zu den Kosten. Am Ende stimmte die Kommission der Vorlage aber einstimmig zu, wie ihrem Bericht zu entnehmen ist.

