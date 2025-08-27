The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Baselbieter Regierung will 40 Millionen Franken für Erstaufnahme

Keystone-SDA

Der Baselbieter Regierungsrat beantragt dem Landrat eine einmalige Ausgabe von 39,9 Millionen Franken. Damit soll die kantonale Erstaufnahme von Asyl- und Schutzsuchenden in den Jahren 2027 bis 2031 finanziert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit den beantragten knapp 40 Millionen Franken sollen ein geeigneter Standort für ein Erstaufnahmeheim, dessen Betrieb sowie die geeignete Unterbringung und Betreuung minderjähriger Asyl- und Schutzsuchender finanziert werden, wie die Regierung schreibt.

Die bisherige Aufnahmestelle am ehemaligen Standort des Kantonsspitals in Laufen steht nur noch bis Ende 2026 zur Verfügung, wie es heisst. Bis dahin müsse eine tragfähige Lösung für vom Bund zugewiesene Asyl- und Schutzsuchende Personen, die von den Gemeinden nicht untergebracht werden können, gefunden werden.

Bund übernimmt Teil der Kosten

Die Regierung geht unter Vorbehalt von Änderungen der Abgeltungen davon aus, dass der Bund etwa 27,1 Millionen Franken dieser Kosten tragen wird. Damit würden die Nettoausgaben für den Kanton rund 12,8 Millionen Franken betragen.

Die Regierung rechnet nicht mit einer absehbaren Rückkehr zu den Zahlen vor 2022. In dem Jahr war die Zahl der Asyl- und Schutzsuchenden, vor allem wegen dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, von unter 500 im Vorjahr auf über 3000 angestiegen. In den Folgejahren waren es wieder weniger als 1500, die Zahlen verbleiben aber auf erhöhtem Niveau.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft