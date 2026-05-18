Baselland Transport BLT mit mehr Tram- und weniger Busfahrgästen

Keystone-SDA

Die Baselland Transport AG (BLT) hat 2025 rund 50,7 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Während mehr Fahrgäste die Tramlinien nutzten, führten zahlreiche Baustellen zu einem Rückgang bei den Buslinien, wie die BLT am Montag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) So waren auf den Tramlinien 10, 11, 12 und 17 insgesamt 37,3 Millionen Fahrgäste unterwegs. Das sind 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund für die Steigerung ist unter anderem auf die Frequenzzunahme am Dreispitz zurückzuführen, wie es im Geschäftsbericht heisst. Zudem gab es im Gegensatz zum Vorjahr keine Tramsperrungen.

Das Busliniennetz verzeichnete mit 11,2 Millionen Passagierinnen und Passagieren hingegen einen Rückgang von 4,4 Prozent. Insbesondere die Buslinien 37, 47, 58, 62 und 64 waren von den Baustellen betroffen, wie es im Geschäftsbericht heisst. Die Linie 37 von Dornach Bahnhof via Bethesda Spital bis Aeschenplatz wurde während rund vier Monaten umgeleitet. Dabei wurde die Haltestelle Hirzbodenweg nahe der Wirtschaftsmittelschule und des Gymnasiums nicht mehr bedient.

Gesamtgewinn von 0,9 Millionen Franken

Die fehlenden Schülerinnen und Schüler sowie die Sperrung der Anschlusslinie 14 der BVB führten zu 16,8 Prozent weniger Fahrgästen als im Vorjahr, wie es im weiter heisst. Auch auf der Linie 64 von Dornach Bahnhof bis Basel St. Johann kam es aufgrund von Baustellen zu grösseren Verspätungen. Dies hatte einen Fahrgastrückgang von 3,6 Prozent zur Folge.

Bei der Waldenburgerbahn blieben die Fahrgastzahlen mit 2,1 Millionen auf Vorjahresniveau. Insgesamt legten die BLT-Fahrgäste auf dem Liniennetz 170,3 Millionen Personenkilometer zurück. Das Unternehmen verzeichnete einen Gesamtgewinn von 0,9 Millionen Franken, wie die BLT weiter mitteilte.