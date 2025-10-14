Basler Polizei vermeldet 129 Festnahmen bei Personenkontrollen

Die Basler Polizei hat bei Schwerpunktaktionen 396 Personen am Bahnhof SBB und im Unteren Kleinbasel kontrolliert und 129 von ihnen festgenommen. Etwa drei Viertel der Festnahmen erfolgten wegen Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

(Keystone-SDA) Andere Fesnahmegründe waren Eigentums- oder Betäubungsmitteldelikte sowie Verhaftungsausschreibungen, wie die Polizei schreibt. Die Kontrollen seien im Spätsommer und im Herbst erfolgt und hätten zum Ziel, kriminelle Aktivitäten und deren Begleiterscheinungen im öffentlichen Raum «spürbar zu verringern». Die Polizei hatte die Aktionen zuvor angekündigt.

Nun zieht sie gemäss Mitteilung eine positive Zwischenbilanz. Der Aufwärtstrend der Delikte an den Hotspots sei gebrochen worden. Die Polizei erhofft sich davon einen anhaltenden Effekt, wie sie weiter schreibt. Erfahrungsgemäss gingen Delikte im öffentlichen Raum in der kühleren Jahreszeit witterungsbedingt zurück.