Bauarbeiten führen zu Teilsperrungen der Autobahn in Augst BL

Keystone-SDA

Die Verzweigung der Autobahnen A2 und A3 in Augst BL wird in mehreren Nächten teilweise gesperrt. Grund dafür ist der Einbau eines neuen Deckbelags, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Betroffen ist die Verzweigungsrampe von Luzern her kommend in Richtung Zürich, wie es heisst. Sie werde in den Nächten vom 8. auf den 9. und vom 9. auf den 10. sowie vom 12. auf den 13. Oktober von 20 Uhr bis 5 Uhr nicht befahrbar sein.

Gemäss der Medienmitteilung wird der Verkehr über den Anschluss Liestal auf die A3 umgeleitet. Die A2 bleibe aber offen für den Transitverkehr in die Richtungen Basel und Luzern.

Weil die Arbeiten witterungsabhängig sind, gibt das Astra Reservetermine an: Es sind die darauffolgenden Nächte vom 13. bis 17. Oktober sowie die Nacht vom 19. auf den 20.

