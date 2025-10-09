Bauernhaus bei Brand in Biglen stark beschädigt

Bei einem Brand ist am Mittwochnachmittag in Biglen ein Bauernhof stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude kann aktuell weder genutzt noch bewohnt werden. Für die Bewohner konnte eine andere Unterkunft organisiert werden.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr wurde kurz nach 16.30 Uhr wegen des Brandes in einem Bauernhaus im Hofacker alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Bauernhaus mit Ökonomieteil bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.

Der Dachstock, die Heubühne und das erste Obergeschoss des Hauses wurden vom Feuer zerstört und brannten vollständig aus. Beim Brandausbruch hatte sich niemand im Gebäude befunden. Die Tiere im Stall konnten durch Drittpersonen und Einsatzkräfte evakuiert werden.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.