Beat Grögli zum neuen St. Galler Bischof geweiht

Keystone-SDA

In der St. Galler Kathedrale ist am Samstag Beat Grögli in einem feierlichen Gottesdienst zum zwölften St. Galler Bischof geweiht worden. Er tritt die Nachfolge von Markus Büchel an, der in den Ruhestand wechselt.

(Keystone-SDA) Der Weihegottesdienst am Samstagvormittag in der St. Galler Kathedrale folgte einem teils jahrhundertealten Ritual. Wegen des erwarteten grossen Interesses war die Zeremonie auch live in die benachbarte reformierte Kirche St. Laurenzen übertragen worden.

Zur Weihe gehörte eine Handauflegung sowie die Allerheiligenlitanei. Der neugewählte Bischof legte sich dabei auf den Boden vor dem Altar.

Später erhielt Beat Grögli die verschiedenen Insignien seines Amtes. Dazu gehören ein Ring, die Mitra und der Bischofsstab. Erst nach der Weihe gilt Grögli als liturgisch in sein Amt eingesetzt und kann alle Rechte und Pflichten eines Bischofs wahrnehmen.

Der bisherige St. Galler Bischof Markus Büchel hat nach seinem 75. Geburtstag im August 2024 dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Er war seit 2006 Bischof.

Danach lief die Suche nach einem Nachfolger in einem komplizierten Verfahren ab. Schliesslich musste noch der neue Papst den Vorschlag des St. Galler Domkapitels genehmigen. Am 22. Mai wurde schliesslich die Wahl des 54-jährigen Beat Grögli zum neuen Bischof bekanntgegeben.