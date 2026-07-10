Behörden der Region Wil SG rufen zum konsequenten Wassersparen auf

Keystone-SDA

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Der Führungsstab der Region Wil SG hat die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen. Mehrere Trinkwasserquellen sind aufgrund der anhaltenden Trockenheit bereits vollständig versiegt, die Grundwasserstände sinken kontinuierlich.

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(Keystone-SDA) Die Trinkwasserversorgung in der Region kommt punktuell an ihre Belastungsgrenze, schrieb der regionale Führungsstab Wil-Uze in einer Mitteilung. Der aktuelle Wasserverbrauch sei fast doppelt so hoch wie der langjährige Durchschnitt für diese Jahreszeit. Zu markanten Verbrauchsspitzen führten vor allem Gartenbewässerungen in den Abendstunden.

Ein täglicher Wasserverbrauch pro Person liegt gemäss Mitteilung im Schnitt bei 140 bis 160 Litern. Ein Rasensprenger verbrauche in einer Stunde zwischen 800 und 1000 Liter.

Der Führungsstab ruft die Bevölkerung dazu auf, auf die Bewässerung von Rasenflächen sowie auf das Befüllen oder Nachfüllen von Swimmingpools zu verzichten. Ausserdem sollen keine Fahrzeuge, Vorplätze und Terrassen mit Trinkwasser gereinigt werden. Bereits Ende Juni drehte die Stadt Wil den öffentlichen Brunnen das Wasser ab.