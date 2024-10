Behörden warnen vor Unwettern und intensiven Niederschlägen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Behörden warnen vor Unwettern in mehreren Kantonen. Betroffen sind nach Angaben von Meteoschweiz am Dienstag und Mittwoch die Kantone Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Glarus, Zug und Schwyz. Gerechnet wird mit intensiven Niederschlägen und Dauerregen.

Der Wetterbericht des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) sieht für Dienstag starke Bewölkung und aus Westen verbreitet aufkommende Niederschläge. Am Abend und in der Nacht auf Mittwoch werden besonders am zentralen und westlichen Alpennordhang sowie im angrenzenden Mittelland intensivere Niederschläge erwartet.

Vor allem in der Westschweiz, im Jura und in den Kantonen Freiburg, Bern und Aargau sowie in Teilen der Waadt und des Wallis könnten Bäche und normalerweise trockene Gräben sich mit Wasser füllen und dies zu Erdrutschen führen, warnt Meteoschweiz und verweist auf Hochwasserwarnungen des Bundesamtes für Umwelt (Bafu). Grund für die Warnung ist das Sturmtief «Isaac».