Bei Truppenübung fliessen hundert Liter Öl in den Zugersee

Bei einer Übung der Schweizer Armee sind am Montagmittag rund hundert Liter Öl in den Zugersee geflossen. Nach Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden handelte es sich um biologisch abbaubares Öl. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre.

(Keystone-SDA) Gemäss der Mitteilung vom Dienstag pumpten Armeeangehörige anlässlich einer Truppenübung mit einer Hydraulikpumpe Wasser aus dem Zugersee. Bei der Pumpe gab es einen Druckabfall, zudem wurde im See Öl festgestellt. Die Pumpe wurde darauf ausgeschaltet.

Die Feuerwehren der Gemeinden Risch und Zug stoppten die Ausbreitung des Öls mit einer Sperre. Wieso das Öl in den See gelangen konnte, stand am Dienstagnachmittag noch nicht fest. Die Militärpolizei hat nach Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden eine Untersuchung eingeleitet.