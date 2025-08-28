The Swiss voice in the world since 1935
Beim Energieversorger EWS sinken die Stromtarife nur wenig

Keystone-SDA

Für Kundinnen und Kunden des Schwyzer Energieversorgers EWS AG sinken die Strompreise per 2026 um ein Prozent. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden kann so eine um 12 Franken tiefere Stromrechnung erwarten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der EWS AG vom Donnerstag bleiben die Energietarife bei 12,12 Rappen pro Kilowattstunde stabil. Als Grund genannt wird, dass für den Ausgleich der schwankenden Solarstromproduktion höhere Kosten anfallen. Die Netznutzungskosten sinken, die Kosten für die Stromreserve steigen dagegen.

Die EWS AG versorgt nach eigenen Angaben 24’000 Kundinnen und Kunden. Ihr Versorgungsgebiet erstreckt sich über die Bezirke Küssnacht und Gersau, Teile des Bezirks Schwyz sowie die Luzerner Seegemeinden Greppen, Weggis und Vitznau. Mehrheitsaktionärin der EWS AG ist die CKW AG.

