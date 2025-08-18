The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bella Thorne: Zwei Jahre nach Antrag macht auch sie einen

Keystone-SDA

Bella Thorne hat ihrem Partner Mark Emms einen Heiratsantrag gemacht - zwei Jahre nach seinem Antrag. "Vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt, ein Jahr später machte er einen Heiratsantrag und jetzt ich auch", schrieb die Schauspielerin ("Midnight Sun", "Urlaubsreif") auf Instagram. Dazu stellte die 27-Jährige unter anderem ein Video, wie sie vor ihm auf die Knie geht und eine kleine Schmuckschachtel öffnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) In Clips ist zu sehen, dass der Raum dekoriert ist mit zahlreichen Blumen und Kerzen und Herzballons. Ein Video zeigt die beiden, wie sie sich nach dem Antrag küssen und umarmen.

Die Kommentare zu alldem sind gespalten: Menschen schreiben «Ok Ladies, lasst uns das nicht normalisieren» oder aber «Das ist so romantisch».

Thorne selbst reagierte in einer Instagram-Story: «Die Kommentare sind sehr lustig! Total in der Mitte gespalten. Die eine Hälfte will nicht normalisieren, dem Partner einen Antrag zu machen, die andere findet: Fuck, yeah, Girl Power, das ist so süss!»

Der Unternehmer und Produzent Mark Emms hatte im Mai 2023 um Bella Thornes Hand angehalten. Thorne zufolge sei es «Liebe auf den ersten Blick» gewesen, als sich die beiden an einem Strand auf Ibiza bei einer Geburtstagsfeier für Model Cara Delevingne kennenlernten. Vor zwei Jahren hatte es geheissen, Thorne wünsche sich eine Hochzeitsfeier auf einem Landsitz in England, in Emms‘ Heimat. Wann das passieren soll: unklar.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft