Benzinpreise steigen wieder

Keystone-SDA

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Die Spritpreise in der Schweiz sind seit vergangener Woche wieder gestiegen. Dies pünktlich zum Sommerferienbeginn im Kanton Zürich.

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(Keystone-SDA) Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt aktuell bei 1,84 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 1,95 Franken, wie Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) zeigen. Diesel kostet derzeit 2,00 Franken pro Liter. Im Vergleich zu den Höchstständen im April und Mai mit 2,04 Franken pro Liter Bleifrei 98 und 2,24 Franken pro Liter Diesel hat sich das Preisniveau aber entspannt.

Ende Februar – also vor Beginn des Iran-Kriegs – lagen die Preise allerdings noch bei 1,67 Franken für Bleifrei 95, 1,78 Franken für Bleifrei 98 und 1,79 Franken für Diesel. Damit kosten Benzin und Diesel aktuell rund 10 Prozent beziehungsweise 12 Prozent mehr.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen und Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren.

Ölpreise gestiegen

Auch die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Angriffswelle des US-Militärs im Iran zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im September legte bis am Mittag um 2,1 Prozent auf 77,60 Dollar zu. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht auf vergangenen Mittwoch wieder aufflammten.

Der Iran wiederum hatte am Sonntag erklärt, die Meerenge werde «bis auf Weiteres» geschlossen, während die Streitkräfte der Islamischen Republik Drohnen- und Raketenangriffe auf Verbündete der USA im Nahen Osten flogen, darunter Jordanien und Katar. Zudem meldete Kuwait, dass eine Offshore-Bohrplattform getroffen und beschädigt worden sei.