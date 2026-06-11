Bereits mehr als zwei Drittel der Lehrstellen sind besetzt

Keystone-SDA

Die Berufslehre bleibt der mit Abstand wichtigste Bildungsweg nach der obligatorischen Schule: 63 Prozent der Jugendlichen ziehen sie in Betracht. Von den rund 74‘000 angebotenen Lehrstellen sind aktuell bereits 68 Prozent vergeben.

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(Keystone-SDA) Total verfügten 57 Prozent der Jugendlichen über eine gesicherte Anschlusslösung für die Zeit nach den Sommerferien, heisst es im vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation am Donnerstag veröffentlichten Nahtstellenbarometer. Die rund 98’000 Jugendlichen, die im Frühjahr 2026 vor der Ausbildungswahl stehen, seien teilweise an mehreren Anschlusslösungen interessiert.

63 Prozent ziehen laut diesen Angaben eine berufliche Grundbildung in Betracht. 43 Prozent interessieren sich für eine Maturitäts- oder Fachmittelschule, während Brückenangebote (14 Prozent) und Zwischenjahre (11 Prozent) deutlich seltener genannt werden. Besonders gefragt bleiben die kaufmännische Grundbildung sowie Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich.