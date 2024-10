3000 Menschen zählen über 90’000 Vögel in der Schweiz

Blaumeise. Keystone / Sigi Tischler

Im Rahmen der Aktion Eurobirdwatch haben am vergangenen Wochenende über 3000 Menschen in der Schweiz mehr als 93'000 Vögel gezählt.

Der Buchfink war mit über 30’000 Individuen die am häufigsten vertretene Art. Weiter seien über 13’000 Stare und rund 11’000 Mehlschwalben gezählt worden, teilte die Naturschutzorganisation Birdlife am Montag mit. Gezählt wurde an 53 Ständen in allen Regionen der Schweiz.

Laut Birdlife wurden auf Passhöhen auffällig viele Admirale gezählt. Nicht nur Vögel, sondern auch Schmetterlinge und andere Insektenarten fliegen weite Strecken nach Süden, um zu überwintern.

Die Citizen-Science-Aktion Eurobirdwatch wurde in 34 Ländern in Europa und Zentralasien durchgeführt. 24’000 Teilnehmende haben insgesamt rund 3,5 Millionen Vögel gezählt.

Zwergtaucher ist Schweizer Vogel des Jahres 2024

Birdlife Schweiz hat den Zwergtaucher zum Vogel des Jahres 2024 gewählt. Der kleinste einheimische Wasservogel und „Federknäuel unserer Gewässer und Feuchtgebiete“ sei ein Symbol für gutes Wasser, so die Organisation.

Der Zwergtaucher sei das ganze Jahr über in der Schweiz anzutreffen. Der Vogel mit dem auffälligen Trillern bevorzugt Gewässer mit viel Ufervegetation und einer guten Krautschicht unter Wasser mit schlammigem Grund.

Das Gewässer darf aber nicht zu tief und muss klar sein, damit er seine Beute erkennen kann. Der Zwergtaucher ernährt sich hauptsächlich von Insekten und deren Larven, im Winter auch von kleinen Fischen wie Groppen oder Barschen.

Zwergtaucher. Ferran Pestaña – Flickr: zampullín

Der Wasservogel verbringt seine Brutzeit von April bis Juni vor allem in tieferen Lagen des Mittellandes, heisst es in der Medienmitteilung. In dieser Zeit balzt er mit seinem markanten Triller, den er auch zur Revierverteidigung einsetzt.

Neben den Lautäusserungen beeindruckt der Zwergtaucher das andere Geschlecht mit verschiedenen Tauch- und Imponiermanövern. Die etwa fünf Küken werden zunächst auf dem Rücken transportiert.

Grünspecht. Keystone

Trotz seiner weiten Verbreitung ist der Zwergtaucher nicht ganz ungefährdet: Gemäss Birdlife steht er in der Schweiz auf der Vorwarnliste der Roten Liste gefährdeter Arten. Um ihn zu schützen, müssen laut der Organisation die vorhandenen Gewässer in gutem Zustand erhalten werden.

Gesucht: Schweizer Vogel des Jahres 2025

Zum ersten Mal macht Eurobirdwatch die Wahl des Schweizer Vogels des Jahres für nächstes Jahr der Öffentlichkeit zugänglich.

Zur Wahl stehen Grünspecht, Kleiber, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen und Schwanzmeise. Interessierte können vom 1. bis 31. Oktober 2024 ihre Stimme abgeben.

Kohlmeise. Keystone