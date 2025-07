Bergsteiger in Zernez von Stein in die Tiefe gerissen

Keystone-SDA

Ein 65-jähriger Berggänger ist am Sonntagnachmittag am Chilbiritzenspitz in Zernez GR in den Tod gestürzt. Ein grösserer Steinbrocken löste sich und riss ihn gut 50 Meter über felsigen Grund in die Tiefe. Er erlag seinen Verletzungen am Unfallort.

(Keystone-SDA) Der Mann war in einer Siebnergruppe auf dem Nordgrat beim Aufstieg. In einer Zweier-Seilschaft kletterte er der Gruppe voraus. Nach ersten Erkenntnissen löste sich der Steinbrocken gegen 14 Uhr, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Seine Gruppe alarmierte die Rettungskräfte. Die Besatzung eines Helikopters der Rettungsflugwacht barg den Verunglückten. Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden und die Staatsanwaltschaft leiteten eine Untersuchung ein. Der Chilbiritzenspitz liegt auf 2853 Metern über Meer.