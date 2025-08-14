Bericht: Bis zu 100.000 Reservisten für Gaza-Einnahme gebraucht

Keystone-SDA

Für die geplante Ausweitung des Gaza-Kriegs muss Israel laut einem Medienbericht bis zu 100.000 Reservisten mobilisieren.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die israelische Zeitung «Jediot Achronot» berichtete, es handele sich dabei um eine Schätzung auf Basis von Einsatzplänen, die Generalstabschef Ejal Zamir am Mittwoch genehmigt habe.

Der Plan folgt einem Beschluss des Sicherheitskabinetts von vergangener Woche, nachdem indirekte Verhandlungen mit der islamistischen Hamas über eine neue Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln erfolglos geblieben waren.

Kriegsplan sieht Einnahme der Stadt Gaza vor

Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor.

In den kommenden Tagen sollen nach Angaben der Zeitung weitere Beratungen über das konkrete Vorgehen stattfinden. Die beteiligten Divisionen und Brigaden sollten in Kürze eingewiesen werden.

Kämpfe könnten bis weit ins kommende Jahr andauern

Es werde damit gerechnet, dass Kämpfe mit der Hamas in der Stadt Gaza, besonders in Hochhausvierteln im Westen der Küstenstadt sowie in anderen nördlichen Teilen des Gazastreifens, noch bis weit ins Jahr 2026 andauern könnten, schrieb das Blatt.

Vergangene Woche hatte der Generalstabschef vor einer vollständigen Eroberung des Gazastreifens gewarnt. Er verwies auf Personalmangel und die Erschöpfung der eingesetzten Soldaten. Ausserdem gefährde ein Eindringen der Armee in die Stadt Gaza, wo Geiseln vermutet werden, das Leben der Entführten. Das Sicherheitskabinett wies seine Bedenken jedoch zurück.

Es wird damit gerechnet, dass eine Ausweitung des Gaza-Kriegs die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung in dem blockierten Küstenstreifen noch verschlimmern wird. Die Stadt Gaza ist das grösste Bevölkerungszentrum im nördlichen Teil des Küstengebiets. Rund eine Million Palästinenser leben dort dicht gedrängt – rund die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Israel wird für seine Kriegsführung im Gazastreifen international immer schärfer kritisiert.