Bericht: Scheidung für Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Keystone-SDA

Das australische Schauspielerpaar Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) steht vor dem Ehe-Aus. Furness habe in New York die Scheidung eingereicht, berichteten US-Medien übereinstimmend und beriefen sich dabei auf Gerichtsunterlagen. Beide Seiten hätten sich in Details geeinigt, jetzt müsse nur noch ein Richter formell zustimmen, berichtete das Promiportal "TMZ.com". Weitere Einzelheiten, etwa über finanzielle Absprachen der zweifachen Eltern, wurden nicht bekannt.

(Keystone-SDA) Das Paar hatte seine Trennung im September 2023 verkündet. Sie seien damit gesegnet gewesen, fast drei Jahrzehnte lang eine «wunderbare, liebevolle Ehe» geteilt zu haben, hiess es damals in einer gemeinsamen Erklärung. Doch nun hätten sie sich für eine Trennung entschieden, um ihren «individuellen» Weg zu verfolgen.

Die australischen Schauspieler lernte sich 1995 bei den Dreharbeiten für die Fernsehserie «Correlli» kennen. Sie heirateten im April 1996. Das Paar adoptierte zwei Kinder, Sohn Oscar, heute 25 Jahre alt, und Tochter Ava (19).

Jackman war zuletzt an der Seite von Ryan Reynolds in dem Marvel-Blockbuster «Deadpool & Wolverine» (2024) auf der Leinwand zu sehen. Derzeit steht der Hollywood-Star mit der Konzertserie «From New York, With Love» in der New Yorker Radio City Music Hall auf der Bühne.