Berlusconis zum Stichtag ohne Mehrheit an ProSiebenSat.1

Keystone-SDA

Das italienische Unternehmen Media for Europe (MFE) hat in der Bieterschlacht um den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 die Aktienmehrheit zum Stichtag überraschend verfehlt. Die Berlusconis kaufen aber auch weiterhin noch Anteile an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Unternehmen hält laut aktueller Pflichtveröffentlichung mit Stand vom 13. August nunmehr rund 43,6 Prozent an der ProSiebenSat.1 Media SE. In einer Nachfrist können Aktionäre ihre Aktien noch bis zum 1. September MFE andienen.

Media for Europe will eine europäische Sendergruppe aufbauen. Kartellrechtlich gibt es keine Hürden für den Deal. Die Übernahme wurde bereits 2023 der Europäischen Kommission sowie 2024 der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Damals hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten.

