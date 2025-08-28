The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bern und Jura bereiten sich weiter auf Kantonswechsel Moutiers vor

Keystone-SDA

Der Kantonswechsel der Stadt Moutier in den Jura rückt einen Schritt näher: Die Kantone Bern und Jura haben Anfang Woche sechs neue Vollzugsvereinbarungen verabschiedet, die teilweise bereits im Oktober in Kraft treten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vereinbarungen sollen die administrative Kontinuität im Zusammenhang mit dem Kantonswechsel ermöglichen, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kantone Bern und Jura. Vier davon treten per 1. Oktober in Kraft.

So haben die Kantone die Übertragung der Kantonsstrassen und kantonseigenen Grundstücke geklärt und den anstehenden Winterdienst geregelt. Archäologische Funde, die auf dem Gebiet von Moutier gemacht wurden, werden zu diesem Zeitpunkt an den Kanton Jura abgetreten und die Baudenkmäler in jurassische Inventare aufgenommen. Weiter werden die Zivilstandsregister übertragen.

Per 1. Januar 2026 – dem Datum des Kantonswechsels – anerkennt der Kanton Jura schliesslich die Konzessionen für Wasserkraft- und Gebrauchswassernutzungen, die der Kanton Bern erteilt hat. Zudem werden die Archivbestände mit Bezug zur Gemeinde Moutier an den Jura übertragen. Weitere Vereinbarungen sollen in den kommenden Monaten folgen, schrieben die Kantone.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft