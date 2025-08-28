Bern und Jura bereiten sich weiter auf Kantonswechsel Moutiers vor

Der Kantonswechsel der Stadt Moutier in den Jura rückt einen Schritt näher: Die Kantone Bern und Jura haben Anfang Woche sechs neue Vollzugsvereinbarungen verabschiedet, die teilweise bereits im Oktober in Kraft treten.

(Keystone-SDA) Die Vereinbarungen sollen die administrative Kontinuität im Zusammenhang mit dem Kantonswechsel ermöglichen, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kantone Bern und Jura. Vier davon treten per 1. Oktober in Kraft.

So haben die Kantone die Übertragung der Kantonsstrassen und kantonseigenen Grundstücke geklärt und den anstehenden Winterdienst geregelt. Archäologische Funde, die auf dem Gebiet von Moutier gemacht wurden, werden zu diesem Zeitpunkt an den Kanton Jura abgetreten und die Baudenkmäler in jurassische Inventare aufgenommen. Weiter werden die Zivilstandsregister übertragen.

Per 1. Januar 2026 – dem Datum des Kantonswechsels – anerkennt der Kanton Jura schliesslich die Konzessionen für Wasserkraft- und Gebrauchswassernutzungen, die der Kanton Bern erteilt hat. Zudem werden die Archivbestände mit Bezug zur Gemeinde Moutier an den Jura übertragen. Weitere Vereinbarungen sollen in den kommenden Monaten folgen, schrieben die Kantone.