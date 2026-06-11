Berner Gemeinderat legt Gegenvorschlag zu Rasensportinitiative vor

Keystone-SDA

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat am Donnerstag einen Gegenvorschlag zur Rasensportinitiative vorgelegt. Im Gegensatz zum Volksbegehren will er sich bei der Anzahl Nutzungsstunden nicht festlegen.

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(Keystone-SDA) Die Ende 2024 eingereichte Initiative fordert mehr Rasensportfelder und die Festschreibung der Kapazitätserhöhung in der Gemeindeordnung. Konkret verlangt das Initiativkomitee die Erhöhung der Kapazität innert zehn Jahren um mindestens 12’000 jährliche Nutzungsstunden.

Der Gemeinderat will nun aber weniger Verbindlichkeit. Er verzichtet in seinem Gegenvorschlag darauf, eine konkrete Anzahl an zu schaffenden Nutzungsstunden in der Gemeindeordnung festzuschreiben, wie er in einer Mitteilung schreibt. Das sei «nicht stufengerecht». Auch bleibe die Stadt so flexibel.

Das Geschäft geht nun in den Stadtrat. Die Volksabstimmung findet gemäss dem Gemeinderat frühestens im Februar 2027 statt.