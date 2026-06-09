Berner Grosser Rat will Windenergie-Ausbau zentralisieren

Keystone-SDA

Der Kanton Bern soll seine Windkraftplanung beschleunigen. Der Grosse Rat hat am Dienstag eine überparteiliche Motion angenommen, die die Planung beim Kanton bündeln will.

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(Keystone-SDA) Der Vorstoss forderte weiter eine sofortige Anpassung der Richtplanung und ein «Guichet Unique» als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung.

Hintergrund ist der massive Rückstand des Kantons. Bis 2035 fehlen laut den Motionärinnen und Motionären aus Grünen, GLP, FDP, SP, Mitte und EVP noch 80 Prozent der geplanten Stromproduktion aus Windenergie. Die bisherige Übertragung der Planung an die Regionen habe sich als zu ineffizient erwiesen.

Der Rat überwies die Motion punktweise. Die Regierung muss nun die gesetzlichen Vorarbeiten für die Richtplananpassung an die Hand nehmen.

Da es sich beim Vorstoss um eine Richtlinienmotion handelte, ist der Auftrag zwar verbindlich, der Regierungsrat behält jedoch einen grossen Spielraum bei der konkreten Umsetzung.