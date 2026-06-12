The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Berner Kulturschaffen soll Teuerungsausgleich erhalten

Keystone-SDA

Die geförderte Stadtberner Kulturszene soll künftig einen Teuerungsausgleich erhalten. Der Gemeinderat hat die entsprechende Kulturbotschaft für die Jahre 2028 bis 2031 in die Vernehmlassung geschickt. Sie sieht zudem die Förderung für drei neue Institutionen vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei der insgesamt 34 mehrjährigen Leistungsverträge sollen neu an den Verein Beweggrund und das Musiknetzwerk Norient gehen, wie der Gemeinderat am Freitag mitteilte. Das Theater Szene im Weissenbühlquartier erhält einen gemeinsamen Leistungsvertrag mit Kanton, Region und Stadt.

Gegenüber der Vorperiode stehen der direkten Kulturförderung rund 3,6 Prozent oder 1,4 Millionen Franken mehr zur Verfügung, vor allem bedingt durch den Teuerungsausgleich. Insgesamt sollen 40,2 Millionen Franken in die Leistungsverträge und Förderkredite fliessen.

Schwerpunkte setzt der Gemeinderat laut der Botschaft in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalität. Neu sollten auch kulturelle Angebote im schulischen und soziokulturellen Kontext abgebildet werden. Die Vernehmlassung dauert bis zum 30. August.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft