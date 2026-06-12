Berner Kulturschaffen soll Teuerungsausgleich erhalten

Keystone-SDA

Die geförderte Stadtberner Kulturszene soll künftig einen Teuerungsausgleich erhalten. Der Gemeinderat hat die entsprechende Kulturbotschaft für die Jahre 2028 bis 2031 in die Vernehmlassung geschickt. Sie sieht zudem die Förderung für drei neue Institutionen vor.

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(Keystone-SDA) Zwei der insgesamt 34 mehrjährigen Leistungsverträge sollen neu an den Verein Beweggrund und das Musiknetzwerk Norient gehen, wie der Gemeinderat am Freitag mitteilte. Das Theater Szene im Weissenbühlquartier erhält einen gemeinsamen Leistungsvertrag mit Kanton, Region und Stadt.

Gegenüber der Vorperiode stehen der direkten Kulturförderung rund 3,6 Prozent oder 1,4 Millionen Franken mehr zur Verfügung, vor allem bedingt durch den Teuerungsausgleich. Insgesamt sollen 40,2 Millionen Franken in die Leistungsverträge und Förderkredite fliessen.

Schwerpunkte setzt der Gemeinderat laut der Botschaft in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalität. Neu sollten auch kulturelle Angebote im schulischen und soziokulturellen Kontext abgebildet werden. Die Vernehmlassung dauert bis zum 30. August.