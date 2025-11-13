Berner Regierung will Stiftung Ballenberg 30 Millionen beisteuern

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat will die Neugestaltung des Eingangs West des Freilichtmuseums Ballenberg mitfinanzieren. Er hat dem Grossen Rat hierfür einen Kredit von rund 30,6 Millionen Franken beantragt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Westzugang des Museums soll im Rahmen der Neugestaltung den heutigen Bedürfnissen der Besucherschaft angepasst werden, wie der Regierungsrat am Donnerstag mittelte. Ein integriertes, zentrales Sammlungsdepot sowie eine Schauvitrine sollen zudem die Funktionalität und Attraktivität des Museums stärken.

Das Freilichtmuseum Ballenberg in der Gemeinde Hofstetten bei Brienz zählt zu den fünf Kulturinstitutionen von «nationaler Bedeutung» im Kanton Bern, wie es im Communiqué weiter hiess. Es ziehe jährlich gegen 200’000 Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz und aller Welt an.