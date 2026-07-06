Berner Regierungsrat fordert höhere Priorität für Bypass Bern-Ost

Keystone-SDA

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Der Berner Regierungsrat fordert vom Bund eine höhere Priorisierung des Autobahnprojekts Bypass Bern-Ost. Er gehe davon aus, dass das Projekt realisiert werde, schreibt er in seiner am Montag veröffentlichten Antwort auf einen Vorstoss.

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(Keystone-SDA) Der Bundesrat hatte das Projekt zum Jahresbeginn in die Kategorie der weiteren Vorhaben ohne konkreten Zeithorizont eingestuft. In seiner Antwort auf eine Interpellation von Grünen, GLP und SP wertet der Regierungsrat dies im Gegensatz zu den Interpellanten aber nicht als Projektabbruch.

Es sei ein positives Signal, dass der Bypass überhaupt im Programm verbleibe, schreibt er weiter. Der Realisierungshorizont sei aus kantonaler Sicht aber zu spät angesetzt. Er werde die Interessen von Bevölkerung und Wirtschaft in der laufenden Vernehmlassung konsequent vertreten.

Er unterstütze auch den Umbau des Autobahnanschlusses Wankdorf in der Stadt Bern vollumfänglich, schreibt der Regierungsrat weiter. Dieses Projekt sei unabhängig vom Bypass ein zentrales Element für die Entwicklung des dortigen Gebiets und Voraussetzung für weitere Bauvorhaben.

Ohne das Wankdorf-Projekt wären wichtige Projekte wie Wankdorf City III oder der Ersatzneubau eines Spitals der Lindenhofgruppe nicht bewilligungsfähig. Es handle sich dabei nicht um einen Autobahnausbau, sondern um die Verbesserung eines bestehenden Knotens. Damit werde ein Unfallschwerpunkt entschärft und auch die Bedingungen für den Fuss- und Veloverkehr würden verbessert.