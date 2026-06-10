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Bernhard Heusler wird neuer Präsident von Basel Tourismus

Keystone-SDA

Die Mitgliederversammlung von Basel Tourismus hat am Mittwochabend Bernhard Heusler zum neuen Präsidenten gewählt. Er bringt langjährige Erfahrung mit und ist breit in Basel verankert, wie Basel Tourismus mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Jurist Heusler dürfte vielen noch als ehemaliger Präsident des FC Basel in Erinnerung sein, unter dessen Ägide der Club grosse Erfolge feierte. Heusler tritt die Nachfolge von Carlo Conti an, der nach Erreichen der statuarischen Altersgrenze aus dem Vorstand ausscheidet, wie es heisst.

Auch verlässt Jonas Scharf den Vorstand. Er wende sich einer neuen beruflichen Tätigkeit ausserhalb der Region zu, und auf ihn Folge Roman Imgrüth von der MCH Group.

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