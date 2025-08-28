Bernjurassische Industrie fordert Ausweitung der Kurzarbeit

Die Wirtschaftskammer der Region Grand Chasseral fordert vom Bund mit Blick auf die US-Zölle eine Verlängerung der Kurzarbeit auf zwei Jahre. Zumal die KMU der Mikrotechnik ohnehin bereits angeschlagen seien, sollen kürzlich bezogene Zeiträume dabei nicht berücksichtigt werden.

(Keystone-SDA) Viele Unternehmen hätten keine andere Wahl, als auf das Instrument der Kurzarbeit zurückzugreifen, gab die bernjurassische Wirtschaftskammer (CEP) am Donnerstag zu bedenken. Eine Ausweitung der Kurzarbeit soll einen Verlust von Kompetenzen verhindern, der die nationale Wirtschaft laut Mitteilung «zweifellos» schwächen würde.

Als Vertreterin der französischsprachigen Berner Wirtschaft forderte die CEP den Bund zudem auf, weiterhin alle Anstrengungen zu unternehmen, um die von den USA verhängten Zölle auf Importgüter zu senken.

Das Bundesparlament entscheidet voraussichtlich in der anstehenden Herbstsession, ob Schweizer Firmen künftig während bis zu 24 Monaten Kurzarbeitsentschädigung beziehen können – statt wie heute während 18 Monaten.