Beste Croupiers Europas kommen aus Deutschland

Keystone-SDA

Der beste Croupier Europas ist Temin Joguncic aus dem Casino Baden-Baden in Deutschland.

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(Keystone-SDA) Der 27-Jährige setzte sich bei den diesjährigen European Dealer Championship – die Europameisterschaften der Croupiers und Dealer – gegen 30 Konkurrentinnen und Konkurrenten aus 17 Ländern durch.

«Es ist unglaublich», sagte er nach der Verkündung am Mittwochabend in Baden-Baden. Es sei toll, bei der EM in seiner Heimatstadt den Sieg zu holen.

Zudem zeichnete ihn die European Casino Association als «Best Chipper» aus. Bei dieser Kategorie mussten die Kandidatinnen und Kandidaten auf Zeit Chips nach Farben sortieren und in Blöcken stapeln. Joguncic gewann 2024, 2025 und 2026 die Deutsche Meisterschaft. Bei den Europawettbewerben 2025 hatte er in Roulette und Blackjack den vierten Platz belegt.

Den zweiten Platz belegte in diesem Jahr mit Robin Stepanek vom Casino Stuttgart ein weiterer Deutscher. Manon Martire aus dem Casino de Monte-Carlo kam auf Platz drei.