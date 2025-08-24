Betrunkener 18-Jähriger mit geklautem Auto in St. Gallen erwischt

Keystone-SDA

Die St. Galler Stadtpolizei hat in der Nacht auf Samstag einen alkoholisierten 18-Jährigen ohne Führerausweis mit einem entwendeten Auto erwischt. Zuvor hatte eine Frau aus Berneck gemeldet, dass ihr Fahrzeug gestohlen wurde, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einer Fahndung hielt eine Patrouille der Stadtpolizei den 18-jährigen Algerier mit negativem Asylentscheid an. Er hatte den Schlüssel im unverschlossenen Auto vorgefunden und ist damit losgefahren. Eine Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 0,32 mg/l.