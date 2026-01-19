Beziehung Schweiz-USA laut US-Finanzminister auf gutem Weg

Keystone-SDA

"Die Beziehungen zur Schweiz sind wieder auf einem sehr guten Weg", sagte US-Finanzminister Scott Bessent in Davos anlässlich des Weltwirtschaftsforums WEF. Er hielt am Montag beim Haus der USA im Bündner Kurort eine Rede.

(Keystone-SDA) «Die Beziehungen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten sind nach einer turbulenten Phase in den vergangenen Monaten wieder auf einem sehr guten Weg», sagte Bessent vor den Medien bei seiner Ankunft in Davos. Er äusserte sich vor dem USA House, das in diesem Jahr in einer Kirche der Gemeinde eingerichtet wurde.

Bern und Washington hatten sich im November nach zähen Verhandlungen darauf geeinigt, die US-Zölle auf importierte Schweizer Produkte von 39 auf 15 Prozent zu senken. Die beiden Länder müssen bis spätestens 31. März noch ein Abkommen unterzeichnen, um den Deal abzusichern.

Der Bundesrat verabschiedete vergangene Woche hierzu sein Verhandlungsmandat. Bundespräsident Guy Parmelin zeigte sich bereit, das Abkommen während des WEF weiter voranzutreiben.