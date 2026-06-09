Bieler Feuerwehrkommandant tritt ab

Keystone-SDA

Keine Rechtswidrigkeiten, aber Führungsmängel: nach diesem Schluss einer Administrativuntersuchung tritt Didier Wicht, der Kommandant der Bieler Berufsfeuerwehr, ab. Er bleibt jedoch bei der Stadt und übernimmt innerhalb der Abteilung neue Aufgaben, wie die Bieler Behörden am Dienstag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Ausgelöst wurde die Untersuchung durch einen länger schwelenden Konflikt, der sich unter anderem an einem grösseren Struktur- und Reorganisationsprojekt entzündet hatte.

Am Kommandanten schieden sich die Geister und es bildeten sich zwei Lager. Im Sommer 2025 erhoben Mitglieder der Berufsfeuerwehr via Gewerkschaft Vorwürfe gegen den Kommandanten, kritisiert wurde schwergewichtig sein Umgang mit Mitarbeitenden.

Die Stadt leitete eine Administrativuntersuchung ein. Zahlreiche Vorwürfe hätten nicht erhärtet werden können, sagte Untersuchungsleiter und Anwalt Michael Daphinoff Anfang Jahr. Er ortete aber Führungs- und Kommunikationsmängel beim Kommandanten und in Teilen des Kaders.

Nach der Veröffentlichung des Berichts lief ein Prozess an, in dessen Verlauf sich die Stadt und der Kommandant auf seinen Rücktritt einigten, wie die Bieler Behörden am Dienstag mitteilten. Er wird innerhalb der Abteilung neue Aufgaben übernehmen.

Über die Rahmenbedingungen der «in gegenseitigem Einvernehmen» getroffenen Lösung wurde laut Behörden Stillschweigen vereinbart.