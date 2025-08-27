Bieler Kunstraum Lokal-Int erhält Kulturpreis des Kantons Bern
Der Kulturpreis des Kantons Bern geht dieses Jahr an Lokal-Int, ein Raum für zeitgenössische bildende Kunst und Experimente in Biel. Zwei weitere Preise gehen an das Kollektiv "Bern ist überall" und an das Musikvermittlungsprojekt Tabula Musica.
(Keystone-SDA) Die drei Preise sind mit je 20’000 Franken dotiert, wie die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion am Mittwoch mitteilte. Die Preise werden am 13. Oktober in Langenthal verliehen.