Bieler Waldkindergarten soll eine zweite Chance erhalten

Keystone-SDA

Der zweisprachige Waldkindergarten Biel will seinen Betrieb nun doch nicht per Ende Schuljahr einstellen. Nachdem der Verein mangels Freiwilligen kurz vor der Auflösung stand, hat sich eine neue Gruppe formiert, die das Angebot retten will.

(Keystone-SDA) Die zwölf Personen wurden an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung in den Vorstand aufgenommen, wie der Verein am Montag mitteilte. Ziel der Projektgruppe sei es nun, mittels Fundraising eine finanzielle Basis zu schaffen und genügend Anmeldungen für den Schulstart 2026 zusammenzutragen.

Bis dahin werde die bisherige Leitung den Betrieb weiterführen. Der Gesamtvorstand entscheidet in einer Sitzung vom Februar über den weiterführenden Betrieb, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Im September hatte der Vorstand dem Verein die Auflösung beantragt. Als Grund nannten die Verantwortlichen unter anderem Probleme bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Ausserdem wurden die Finanzen durch höhere Transportkosten und kleinere Klassen belastet. Das Angebot besteht seit 25 Jahren.