Billettautomaten verschwinden aus dem Postauto St. Gallen – Arbon

Keystone-SDA

Postauto Schweiz hat angekündigt, die Billettautomaten aus den Fahrzeugen der vier verschiedenen Buslinien zwischen St. Gallen und Arbon zu demontieren. Nur noch 1,7 Prozent der Fahrgäste auf diesen Linien würden ihr Ticket an den Automaten im Bus lösen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Postauto Schweiz verzichtet darauf, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangten 16 Geräte zu ersetzten, schrieb das Transportunternehmen am Montag in einer Mitteilung. Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen würden die Investitionen in neue Automaten nicht mehr decken.

Stattdessen setzte Postauto Schweiz auf digitale Ticketkanäle. Schweizweit würden derzeit deutlich mehr als 70 Prozent der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs ihre Billette auf dem digitalen Weg kaufen.

Postauto-Fahrgäste hätten aber auch weiterhin die Möglichkeit, ihre Tickets mit Bargeld beim Fahrpersonal zu kaufen, hiess es in der Mitteilung weiter.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

