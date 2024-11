Bligg bittet Fans um Handy-Abstinenz bei Konzerten in Zürich

Keystone-SDA

Mundart-Musiker Bligg hat das Publikum seiner kommenden «Tavolata»-Konzerte darum gebeten, während der Auftritte auf Handyaufnahmen zu verzichten. Er wolle, dass die Gäste die Musik und den Moment ohne Ablenkung erleben, sagte er der Zeitung «Blick».

(Keystone-SDA) Die Konzerte sollen Raum für Intimität und intensiven Musikgenuss bieten. Dafür hat Bligg elf seiner Hits in ein neues Folk-Gewand gehüllt und präsentiert sie am 14., 15. und 16. November im Zelt Salto in Kloten ZH. Die Vorbereitungen, einschliesslich Generalproben, liefen bereits auf Hochtouren.

Ein striktes Verbot von Handyaufnahmen wird es laut Bligg aber nicht geben. Im Vordergrund stehe das bewusste Erleben, betonte der Musiker. Fans, die gerne Erinnerungen festhalten, könnten dies auch weiterhin an seinen regulären Konzerten tun.