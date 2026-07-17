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Blitzeinschlag in Teufen AR zerfetzt grosse Tanne

Keystone-SDA

Durch einen Blitzeinschlag während eines Gewitters ist am Donnerstagabend in Teufen AR eine grosse Tanne zerborsten. Teile des Baumes beschädigten eine Liegenschaft sowie zwei parkierte Fahrzeuge. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Den durch den Blitzeinschlag entstandene Sachschaden bezeichnete die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung vom Freitag als hoch. Für die Sicherungs- und Aufräumarbeiten wurde die Feuerwehr aufgeboten.

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