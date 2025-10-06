The Swiss voice in the world since 1935
Block 2 des AKW Beznau produziert nach Revision wieder Storm

Keystone-SDA

Der Block 2 des AKW Beznau in Döttingen AG ist nach der Revision wieder am Netz. Wie der Energiekonzern Axpo als Betreiber mitteilte, wurde der Reaktor nach der Freigabe durch die Aufsichtsbehörde Ensi am Wochenende ans Netz gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Während der Revision seit Anfang August standen Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen im Zentrum, wie Axpo am Montag weiter mitteilte.

Wie üblich seien integrale Systemtests durchgeführt worden. Von den insgesamt 121 Brennelementen seien 20 durch neue ersetzt und in den Reaktorkern eingesetzt worden.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) teilte zuvor mit, aufgrund der Befunde an Stahlproben der Speisewasserbehälter des Blocks 1 seien die Schweissnähte der beiden Speisewasserbehälter des Blocks 2 umfangreichen Prüfungen unterzogen worden. Wo nötig, wurden bruchmechanische Berechnungen erstellt, die das Ensi nach eigenen Angaben akzeptierte.

