Brand auf Gartensitzplatz in Gossau SG verursacht hohen Sachschaden

Keystone-SDA

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In Gossau SG ist am Mittwochabend bei einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Möbel und Teile der Hausfassade fingen Feuer. Verletzt wurde niemand, aber es entstand hoher Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 17.30 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen mehrere Meldungen von einem Brand bei einem Mehrfamilienhaus an der Hochschorenstrasse, wie sie in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt.

Gemeldet wurden laut Polizei brennende Möbel auf einem Gartensitzplatz sowie Feuer im Bereich der Hausfassade. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war starker Rauch sichtbar. Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, heisst es weiter. Der Brandherd sei im Bereich eines Schranks auf dem Gartensitzplatz einer Erdgeschosswohnung festgestellt worden. Gemäss bisherigen Erkenntnissen sei dort ein Abfallsack in Brand geraten.

Die Polizei geht von einem Sachschaden von über 50’000 Franken aus. Im Einsatz standen die zuständige Feuerwehr, der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst, das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen sowie zwei Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen.