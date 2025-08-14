The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Brand in Berner Autowerkstatt sorgt für hohen Sachschaden

Keystone-SDA

In einer Autowerkstadt an der Stadtberner Stauffacherstrasse ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand am Gebäude und an mehreren parkierten Autos ein hoher Sachschaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein parkiertes Auto in Flammen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Dieses habe zu einer weit sichtbaren Rauchentwicklung geführt. Angehörige der Berufsfeuerwehr und des Brandcorps konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen.

Zum Zeitpunkt des Brandes war gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei niemand im Gebäude. Ein Ambulanzteam war vorsorglich vor Ort, wie es in der Mitteilung hiess. Brandursache und Höhe des Sachschadens sind Gegenstand von Ermittlungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft